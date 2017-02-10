Германия вывезла 300 тонн золота из хранилищ ФРС США

Германия завершила программу вывоза своего золотого запаса из США, сообщил Бундесбанк в четверг.

За 2016 год из хранилищ Федерального резервного банка Нью-Йорка (входит в структуру ФРС) в Германию было возвращено еще 111 тонн золота. Они будут размещены в запасниках немецкого ЦБ во Франкфурте.

За три года, прошедших с того момента как Бундесбанк потребовал от ФРС вернуть часть размещенных в США слитков, в Германию поступило 300 тонн золота - весь запрошенный объем.

Программа репатриации, которая изначально была рассчитана до 2020 года, завершилась на три года раньше срока.

Также с опережением графика идет трансфер немецкого золота из Франции, сообщил член Совета управляющих Бундесбанка Карл Людвиг Штиле. Он не уточнил, с чем связана спешка.

В 2016 году в ФРГ из Франции поступило 105 тонн, за три года - 283 тонны. Еще 91 тонну планируется перевезти в 2017 году, после чего программа будет официально закрыта, сообщил Штиле.

В общей сложности из США и Франции Германия репатриировала 583 тонны золота - почти пятую часть своего золотого запаса. Теперь на территории ФРГ находится 1402 тонны или 41,5% от всех госрезервов.

В ФРБ Нью-Йорка остается 1347 тонн, или 39,9%. Остаток продолжает хранить ЦБ Франции.

Решение начать вывоз золота из зарубежных хранилищ, крупнейшим из которых является хранилище ФРБ Нью-Йорка, было принято в Берлине в 2012 году. К тому моменту в Германии находилось меньше трети всего золотого запаса страны.

Федеральный суд аудиторов ФРГ потребовал провести проверку золотых слитков после того, как появились слухи о том, что хранящееся в ФРС золото может быть использовано американскими банками для операций на рынке.

Вслед за Германией о желании вернуть на родину хранящийся в США золотой запас объявили Нидерланды. На начало 2016 года им удалось добиться репатриации порядка 100 тонн.