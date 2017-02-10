Парламент Венесуэлы выступил против сделки с "Роснефтью"

Парламент Венесуэлы в четверг, 9 февраля, принял резолюцию против продажи акций PetroMonagas "Роснефти".

"Роснефть" в прошлом году приобрела 23,3 процента в PetroMonagas, совместном предприятии с государственной нефтяной компанией Венесуэлы PDVSA, увеличив свою долю в СП до 40 процентов.

Эта сделка нарушает конституцию страны, а именно норму о том, что любой государственный контракт с иностранными компаниями должен быть одобрен парламентом, заявили депутаты. Кроме того, они сочли слишком низкой сумму в 500 млн долларов, выплаченную за акции.