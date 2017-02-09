Кредиторы отвернулись от правительства России

Минфин России второй раз с начала года потерпел неудачу при попытке занять деньги на рынке. В ходе аукционов облигаций федерального займа на этой неделе ведомству не удалось продать весь объем ценных бумаг.

В результате двух размещений Минфин получил от инвесторов 30 млрд рублей вместо запланированных 4О, пишет finanz.ru.

Бумаги с погашением через 14,5 лет (ОФЗ 26218) были проданы в полном объеме - на 15 млрд рублей. А 6-летние облигации удалось продать лишь на 60% от нужной суммы - 15 млрд рублей вместо 25.

Причем спрос на них, вопреки практике последних аукционов, оказался ниже предложения, даже несмотря на то, что Минфин предоставил заметную скидку, увеличив доходность по сравнению с рыночной на 10 базисных пунктов.

Итоги аукционов "стоит признать весьма неудачным", констатирует аналитик "Открытие Брокер" Андрей Кочетков.

За последние полгода Минфин лишь трижды терпел подобные "провалы": в октябре 2016-го - на фоне заявлений Путина о "кардинальном ухудшении отношений с США" и уже дважды в 2017 году, несмотря на рост цен на нефть и отчеты Росстата о восстановлении российской экономики.

Результаты аукционов говорят о том, насколько узок круг кредиторов российского правительства: как только небольшое число игроков потеряло интерес к среднесрочным ОФЗ, заместить их оказалось некому, отмечает аналитик Nordea Валерий Евдокимов.

"Отчасти причина резкого падения спроса заключается в росте опасений инвесторов о возможной коррекции рынка, в случае которой выпуск будет трудно продать", - говорит аналитик Промсвязьбанка Роман Насонов.

Судя по всему, в неудачном аукционе не участвовали иностранные фонды, а именно они пока были главным кредитором правительства, отмечают в обзоре аналитики Росбанка.

Из 500 млрд рублей, которые Минфин привлек на рынке в прошлом году, 80% обеспечили нерезиденты, следует из данных Национального расчетного депозитария. В общей сложности на руках у иностранцев долг правительства на 1,5 трлн рублей, или 27% рынка.

Нерезидентов может отталкивать то, что "провальный" выпуск - новый и пока малоликвидный, считают в Росбанке.

Против этой версии, однако, говорит тот факт, что те же ОФЗ были проданы с 4-кратной переподпиской всего неделю назад.

Впрочем, тогда Минфин не покупал валюту - снижение интереса иностранцев может быть связано с началом этих операций, которые создают риски падения рубля и инфляции, говорит аналитик ФК "Уралсиб" Ирина Лебедева.