МЧС Беларуси прекращает проверки малого и среднего бизнеса

Министерство по чрезвычайным ситуациям Беларуси полностью прекращает проверки малого и среднего бизнеса.

"Те проверки, которые на сегодня проводятся в соответствии с Координационным планом, будут оперативно завершены. При этом МЧС готово оказывать поддержку, консультативную помощь руководителям объектов. Под контролем ведомства остаются взрывопожароопасные предприятия, места с массовым пребыванием людей – больницы, общежития, школы, детские сады. Министерство будет реагировать на обращения граждан о нарушениях в данной сфере", - говорится в сообщении МЧС.

Основные усилия инспекторов МЧС будут сконцентрированы на разъяснениях, работе в коллективах, оказанию методической помощи руководителям предприятий, проведению акций, встреч с населением, общению с семьями, воспитывающими детей, престарелыми гражданами, доведению до школьников, студентов, рабочих информации о том, к чему приводит беспечность и как предупредить ЧС.