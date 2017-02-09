Последнее обновление: 09.02.2017 16:30

НБУ смягчил требования к покупке валюты на межбанке

Национальный банк Украины смягчил требования относительно покупки банками иностранной валюты на межбанковском валютном рынке, что предоставит банкам более широкие возможности для управления своей валютной позицией. Об этом информирует пресс-служба НБУ.

"До сих пор общий объем покупки банками иностранных валют и банковских металлов за гривны не мог превышать объем их продажи более чем на 0,1% от размера регулятивного капитала банка (в эквиваленте). Отныне размер чистой покупки банками валюты сможет быть больше - до 0,5% от размера регулятивного капитала банка (в эквиваленте)", - говорится в сообщении.

В НБУ отмечают, что это предоставит банкам более широкие возможности для управления своей валютной позицией, а рынку в целом - возможности более активной торговли и самостоятельного поиска курса равновесия. Это достаточно взвешенный шаг, который не будет иметь негативных последствий для валютного рынка.

Соответствующие изменения предусмотрены постановлением Правления от 7 февраля 2017 года №7 "О внесении изменений в постановление Правления Национального банка Украины от 13 декабря 2016 года № 410", которая вступает в силу с 9 февраля 2017 года.

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