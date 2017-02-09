Продукцию из Беларуси в России будут отслеживать от границы до места реализации. Об этом говорится в сообщении Россельхознадзора.

"Россельхознадзор выражает глубокую озабоченность, связанную с увеличением попыток ввоза в Россию с территории Беларуси животноводческой продукции неизвестного происхождения, а также случаев выявлений несоответствия белорусских продуктов требованиям законодательства по качеству и безопасности… С этой целью Россельхознадзор по просьбе белорусской стороны вводит прослеживаемость продукции от пункта пересечения административной границы до места реализации", - пояснило российское ведомство.

Беларусь много раз заявляла, что сомнительная продукция — это фальсификат, который производят на территории России, а не настоящие белорусские товары.

Отслеживание продукции позволит избежать претензий белоруской стороны, поскольку весь путь будет фиксироваться в информационных системах "Аргус" и "Меркурий". В специальном разделе "Аргуса" организован учет подконтрольных госветнадзору товаров, которые поступают из Белоруссии. Местные надзорные ведомства проинформируют, что использовать белорусскую продукцию можно только в тех случаях, когда она зафиксирована в информационной системе.

Россельхознадзор считает необходимым внести в ветеринарные сертификаты информацию о номере и дате оформления сертификата, в сопровождении которого эти партии поступили российским хозяйствующим субъектам. Это также позволит исключить возникновение спорных вопросов, которые связаны с подтверждением происхождения продукции, возникающих при отборе проб.