После Brexit налоговое бремя в Британии будет максимальным за 30 лет

Правительство Великобритании после выхода страны из Евросоюза резко сократит госрасходы и повысит налоги, в результате к концу десятилетия налоговое бремя для физических и юридических лиц будет самым тяжелым за 30 лет, прогнозируют эксперты Британского института бюджетных исследований (Institute for Fiscal Studies, IFS).

Однако из-за ослабления экономического роста и слабого увеличения налоговых поступлений Британия еще долгое время не сможет решить бюджетные проблемы, и дефицит бюджета в абсолютном выражении останется одним из самых высоких в группе развитых стран.

При этом Банк Англии полагает, что рост зарплат в Великобритании не ускорится, несмотря на усиление инфляции, и этот фактор также будет сдерживать налоговые поступления. По оценкам ЦБ, темпы повышения средней зарплаты в стране замедлятся до 2,2% в этом году с 2,7% годом ранее. Региональные представители банка посетили около 700 компаний в рамках подготовки прогноза. Он расходится с обнародованной на прошлой неделе оценкой инфляции, предполагавшей усиление роста заработной платы до 3,5% к концу 2017 года.

Эксперты IFS и других организаций объясняют прогнозируемые низкие темпы экономического роста слабостью корпоративных инвестиций и производительности труда.

Прогноз для капиталовложений британских компаний будет зависеть от реакции домохозяйств и бизнеса на Brexit и его последствия, заявил в среду заместитель председателя Банка Англии Джон Канлифф, выступавший в торговой палате Бирмингема.