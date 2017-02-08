РФ не исключила запрета на импорт говядины со всей территории Беларуси

Импорт говядины из Беларуси в Россию может быть приостановлен из-за опасений российских специалистов в недостаточном ветеринарном контроле со стороны белорусских коллег, сообщила РИА Новости пресс-секретарь ведомства Юлия Мелано.

"Анализ поступающей продукции говорит о том, что говядина, которая направляется из Беларуси, не подвергается достаточному ветеринарному контролю, в ней постоянно обнаруживаются листерии", - сказала Мелано.

По ее словам, с 12 января по 8 февраля этого года листерии дважды обнаруживались в охлажденной говядине Жлобинского мясокомбината и в замороженной говядине предприятия "Полесье" (филиал Лунинецкого райпо). Такие же нарушения были выявлены в продукции мясокомбината "Кошелево" и Оршанского мясокомбината.

Россельхознадзор также напомнил о претензиях к безопасности поступающего из Беларуси мяса птицы. Сальмонеллы были обнаружены в этом году в мясе птицы, выработанном на племзаводе "Белорусский", в "Дубравском бройлере".

Россельхознадзор с 6 февраля ввел временные ограничения на поставки говядины и говяжьих субпродуктов предприятий из Минской области, заподозрив их в реэкспорте из Украины.

Работа Россельхознадзора вызвала недовольство Лукашенко, который в начале февраля потребовал от следственных органов республики возбудить уголовное дело в отношении главы Россельхознадзора Сергея Данкверта "за нанесение ущерба государству".

Во вторник МВД Беларуси сообщило, что в целях предотвращения вреда экономическим интересам Беларуси проводит ряд доследственных проверок по деяниям, содержащим признаки преступлений, предусмотренных статьей 249 Уголовного кодекса страны ("Дискредитация деловой репутации конкурента").