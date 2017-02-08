Политические страхи довлеют над евро, французскими облигациями

Политическая неопределенность в преддверии выборов в Европе заставила обеспокоенных инвесторов продавать евро и продолжила оказывать давление на облигации стран еврозоны с более низким рейтингом в среду, в то время как цена на считающееся безопасным активом золото достигла трехмесячных пиков.

Акции Европы выросли во главе с бумагами горнорудных компаний после того, как Rio Tinto отчиталась о превзошедшей прогнозы прибыли и сообщила, что выплатит своим акционерам более высокие, чем ожидалось, дивиденды.

За три месяца до заключительного тура французских президентских выборов инвесторов тревожит высокая популярность кандидата от ультраправых Марин Ле Пен, которая обещала вывести Францию из еврозоны и провести референдум о членстве в Евросоюзе.

Доходность французских 10-летних гособлигаций снизилась на 1 базисный пункт до 1,1 процента, но удерживалась вблизи пиков 17 месяцев, достигнутых в понедельник. Доходность немецких эквивалентов с низким уровнем риска снизилась на 2,3 базисного пункта до 0,34 процента. Таким образом, спред доходности превысил 78 пунктов, что является наибольшим значением с ноября 2012 года.

Помимо немецкого долга, инвесторы также скупали безопасное золото, толкнув его цену к трехмесячному максимуму в $1.237,90 за тройскую унцию.

Евро к 14.27 сбавил 0,4 процента до $1,0643 после резкого снижения во вторник.

Доллар, ожидавшемуся росту которого помешала неопределенность вокруг экономической политики президента США Дональда Трампа, прибавил 0,3 процента к корзине основных валют.

Инвесторы все еще ждут выполнения Трампом предвыборных обещаний о снижении налогов и увеличении госрасходов.

К иене доллар снизился на 0,1 процента до 112,28. Фунт стерлингов сбавил 0,2 процента до $1,2486, однако прибавил 0,1 процента к евро до 85,2 пенса.

Панъевропейский индекс STOXX 600 вырос на 0,5 процента, в то время как британский FTSE 100 сбавил 0,1 процента.

Фондовый индекс горнорудного сектора вырос на 0,6 процента. Бумаги Rio Tinto прибавили 0,8 процента, а Anglo American - 0,7 процента.

Индекс MSCI стран Азиатско-Тихоокеанского региона без учета Японии вырос на 0,2 процента после того, как провел почти всю сессию на отрицательной территории.

Японский Nikkei завершил торги подъемом на 0,5 процента.

Фьючерсы на индексы США торгуются пока без резких колебаний.

Цены на нефть снизились после того, как данные Американского института нефти (API) указали на резкий рост запасов на прошлой неделе, а также на фоне признаков замедления роста спроса в Китае.