Инвесторы боятся "непредвиденных обстоятельств" в ожидании погашения долга Греции

Инвесторы, вложившие средства в переживающую финансовые трудности Грецию, похоже, теряют веру в обещание европейских чиновников, которые пять лет назад сказали, что дефолт страны будет единичным случаем.

Надежность этого обещания стала одним из факторов, обеспечивших Греции одно из самых быстрых возвращений на рынки среди объявлявших дефолт стран. Афины получили средства от частных кредиторов уже в 2014 году, два года спустя после объявления дефолта.

Аргументы тех, кто купил облигации страны были просты: следующий удар придется принять на себя государственным кредиторам, которые одолжили Афинам сотни миллиардов евро, но которых не коснулась реструктуризация долга Греции в 2012 году.

Однако лишь за несколько месяцев до наступления срока первого платежа в счет погашения нового долга - 17 июля - спор между Грецией, ЕС и Международным валютным фондом спровоцировал падение стоимости госбондов, указав на то, что логика инвесторов могла оказаться ошибочной.

Главное опасение состоит в том, что пересмотр плана спасения Греции не завершится к началу июля, а Афины не получат средства, необходимые для погашения около 8 миллиардов евро долга, преимущественно перед Европейским центробанком.

Лутц Роемейер, портфельный менеджер из LBB-INVEST в Германии, который владеет греческими облигациями на сумму около 3 миллионов евро, сказал, что есть "небольшие сомнения" в том, что Греция может погасить долг, и возможны "непредвиденные обстоятельства". Однако в целом он все еще ждет погашения долга.

Среди других инвесторов в греческие облигации - Carmignac Gestion, Loomis, Sayles & Company, Putnam Investment Management и PIMCO, свидетельствуют данные компании eMAXX.

Греция не в первый раз сталкивается с напряженными переговорами со своими кредиторами и в 2015 году была близка к выходу из еврозоны до согласования третьего плана спасения.

Однако несоблюдение Афинами условий сделки и нежелание ведущих кредиторов идти на уступки из-за возможных отрицательных последствий для их популярности в преддверии выборов в этом году, вновь вывели частные фонды на линию огня.

Страхи о дефолте могут еще больше усилиться в ближайшие недели.

Европейские чиновники предупредили, что Греция должна разрешить противоречия до следующей встречи Еврогруппы 20 февраля и до того, как страны, начиная с Нидерландов в марте и заканчивая Германией в сентябре, проведут выборы, которые усложнят переговоры с политической точки зрения.

Последняя встреча Еврогруппы 26 января не назначила новой даты возвращения кредиторов в Афины для завершения пересмотра плана спасения. Греция во вторник назвала некоторые требования "нелогичными". Неопределенность вокруг участия МВФ в третьем спасении Греции также может спровоцировать риск неуплаты долга.