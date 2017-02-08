Беларусь сократит импорт российской электроэнергии в 2017 году

Беларусь намерена в этом году сократить до 2,5 миллиарда киловатт-часов импорт электроэнергии из России с 3,1 миллиарда в 2016 году. Об этом сообщил заместитель министра энергетики Вадим Закревский.

Мощности белорусской энергосистемы позволяют обойтись без дополнительного импорта электричества, однако республика, по финансовым соображениям, предпочитает покупать небольшие объемы в России и в Украине.

За прошлый год собственное производство электроэнергии в Беларуси составило 33,1 миллиарда киловатт-часов.

"Мы договорились на импорт в Беларусь 2,5 миллиарда киловатт-часов - это законтрактованная электроэнергия. Плюс еще 1 миллиард киловатт-часов - это резерв", - сказал Закревский, которого цитирует БелТА.