Последнее обновление: 08.02.2017 16:19

Беларусь сократит импорт российской электроэнергии в 2017 году

Беларусь намерена в этом году сократить до 2,5 миллиарда киловатт-часов импорт электроэнергии из России с 3,1 миллиарда в 2016 году. Об этом сообщил заместитель министра энергетики Вадим Закревский.

Мощности белорусской энергосистемы позволяют обойтись без дополнительного импорта электричества, однако республика, по финансовым соображениям, предпочитает покупать небольшие объемы в России и в Украине.

За прошлый год собственное производство электроэнергии в Беларуси составило 33,1 миллиарда киловатт-часов.

"Мы договорились на импорт в Беларусь 2,5 миллиарда киловатт-часов - это законтрактованная электроэнергия. Плюс еще 1 миллиард киловатт-часов - это резерв", - сказал Закревский, которого цитирует БелТА.

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