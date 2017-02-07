Путин ратифицировал соглашение о строительстве «Турецкого потока»

Владимир Путин подписал закон о ратификации соглашения с Турцией по проекту газопровода «Турецкий поток». Соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Россия и Турция заключили межправительственное соглашение по строительству двух ниток газопровода «Турецкий поток» 10 октября. Документ подписали министры энергетики в присутствии президентов обеих стран.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган подписал закон о ратификации соглашения с Россией о строительстве газопровода «Турецкий поток» в начале декабря 2016 года.

Государственная дума России ратифицировала это соглашение 20 января, а Совет Федерации — 1 февраля. Документ предусматривает создание нормативно-правовой базы для проектирования и строительства газопровода, в том числе уточняет параметры таможенных и налоговых режимов.

Газопровод «Турецкий поток» будет состоять из двух линий. По одной газ будет получать сама Турция, а другая пройдет через территорию республики в Европу. Мощность каждой составит 15 млрд 750 млн куб. м газа.

Ожидается, что транзит газа европейским потребителям через «Турецкий поток» начнется после 2019 года.