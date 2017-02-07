Moody's на ближайшие год-полтора сохраняет "негативный" прогноз для банковского сектора Казахстана

Международное рейтинговое агентство Moody's Investors Service сохраняет "негативный" прогноз для банковской системы Казахстана на ближайшие 12-18 месяцев из-за повышенного риска финансовой неплатежеспособности, отмечается в пресс-релизе агентства.

"Качество активов остается слабым по всему казахстанскому банковскому сектору. Девальвированный тенге в сочетании с экономической ситуацией и со снижающимся реальным доходом вызвало рост проблемных кредитов в Казахстане до 37%", - сообщает вице-президент Moody's Семен Исаков, слова которого приведены в сообщении.

По оценке агентства, в то время как условия ликвидности для банков Казахстана улучшаются, финансирование в национальной валюте будет оставаться недостаточным.

"Хотя доверие к тенге начинает постепенно возвращаться, вкладчики продолжают вкладывать в долларовые депозиты. Для того, чтобы предоставлять кредиты, банкам нужно обеспечивать дорогие хеджи. Банки также сталкиваются с рисками, что затраты на финансирование могут значительно вырасти в случае повторного ослабления тенге", - указывается в сообщении рейтингового агентства.

Слабая рентабельность также ограничивает способность кредиторов смягчать убытки, связанные с предоставлением кредитов. Без специальных мер у банковского сектора могут уйти годы для аккумулирования проблемных кредитов, отмечает Moody's.

Moody's прогнозирует, что чистый процентный доход в 2017 году сохранится на низком уровне из-за большой доли проблемных кредитов.

"Способность государства предоставить ликвидность крупным банкам остается сильной из-за относительно небольшого объема казахстанского банковского сектора", - говорится в информации.