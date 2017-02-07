Последнее обновление: 07.02.2017 17:37

Лукашенко озабочен снижением объемов торгово-экономического сотрудничества в Союзном государстве и ЕАЭС

Лукашенко беспокоит снижение объемов торгово-экономического сотрудничества в Союзном государстве и ЕАЭС. Свою озабоченность он высказал сегодня на встрече с губернатором Костромской области России Сергеем Ситниковым.

"В прежние времена объемы нашей взаимной торговли превышали $100 млн. Не с каждой крупной страной у нас такой товарооборот. Но за последние два года объемы товарооборота значительно сократились, что меня очень волнует. Встает вопрос, зачем мы создавали единое экономическое пространство не только в нашем Союзном государстве, но и в ЕАЭС", - сказал он.

"Вот создали интеграцию... Меня это волнует. Я об этом говорю, а это вызывает какое-то непонимание или отторжение в Москве и в Минске у некоторых. Но об этом надо говорить, и надо эти узкие места находить и как-то склеивать наши отношения. Вместо того чтобы устранять негатив, вводится запрет на поставки говядины в Россию. Как это понимать?" - заявил Лукашенко, которого цитирует БелТА.

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