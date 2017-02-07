ЕЦБ видит угрозу нового кризиса в планах Трампа о дерегулировании

Европейский центробанк в понедельник отверг обвинения США в валютных манипуляциях и предупредил, что дерегулирование банковского сектора, которое сейчас открыто обсуждается в Вашингтоне, может создать предпосылки для нового финансового кризиса.

Глава ЕЦБ Марио Драги сказал, что недостаточное регулирование было одной из ключевых причин глобального финансового кризиса десять лет назад и смягчение банковских правил не просто вызывает тревогу, а является потенциально опасным, угрожая относительной стабильности, которая поддерживает медленное, но устойчивое восстановление экономики.

Слова Драги - пока одна из самых сильных реакций Европы на распоряжение президента США Дональда Трампа о пересмотре банковских правил с прицелом на их потенциальное смягчение.

"Последнее, что нам сейчас нужно - это ослабление регулирования", - сказал Драги комитету Европарламента по экономическим вопросам в Брюсселе.

"Идея повторить условия, существовавшие перед кризисом, вызывает серьезное беспокойство".

Член правления Бундесбанка Андреас Домбрет сказал, что кардинальное изменение или ослабление регулирования будет "большой ошибкой", потому что усилит вероятность нового финансового кризиса.

Коллега Драги, глава Федрезерва Джанет Йеллен оказалась под давлением призывов отказаться от международного сотрудничества в области регулирования.

Влиятельный американский сенатор недавно призвал Йеллен прекратить переговоры в таких организациях, как Базельский комитет по банковскому надзору, поскольку некоторые предлагаемые им правила, по его словам, будут невыгодны для США.

"Все регуляторы обязаны поддерживать экономику США и тщательно проверять международные соглашения, которые уничтожают американские рабочие места", - сказал Йеллен Патрик Макхенри, заместитель председателя комитета Сената по финансовым услугам.

Драги также отверг обвинения главного торгового советника Трампа в том, что Германия, крупнейшая экономика еврозоны, использует крайне недооцененную валюту, чтобы получить преимущество над США. Глава ЕЦБ заявил, что главная причина снижения евро - слабость экономики.

Торговый советник Трампа Питер Наварро ранее сказал, что Германия использует масштабный профицит торгового баланса с США в ущерб Америке, фактически обвинив Берлин в валютных манипуляциях.

"Во-первых, мы не валютные манипуляторы, - сказал Драги. - Во-вторых, наша монетарная политика отражает различия в состоянии (экономического) цикла еврозоны и США".

"Единый рынок не выживет в условиях постоянной конкурентной девальвации".

Однако глава ЕЦБ также сказал, что ждать ужесточения политики не стоит, поскольку рост все еще слабый и сталкивается с рисками, а рост инфляции временный, что указывает на сохранение необходимости монетарной поддержки.