Немецкая Linde построит в России СПГ-завод для Газпрома мощностью 1,5 млн тонн в год

Немецкая химическая компания Linde AG подписала контракт с технологическим инжиниринговым холдингом Петон на строительство в России завода СПГ, сообщила компания во вторник.

Мощность предприятия составит 1,5 миллиона тонн продукции в год.

Речь идет о проекте Газпрома по производству, хранению и отгрузке сжиженного природного газа в районе компрессорной станции Портовая на Балтийском море, завершение строительства которого запланировано на 2018 год.

Газпром в январе 2017 года оценивал инвестиции в проект в 47 миллиардов рублей.

Газпром также хочет построить еще один завод СПГ в Ленинградской области - в районе порта Усть-Луга - Балтийский СПГ мощностью 10 миллионов тонн в год.