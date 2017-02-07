Россия по-прежнему ждет от Беларуси оплаты за газ - вице-премьер РФ

Подвижек в переговорах с Беларусью о долгах за газ до сих пор нет, российская сторона по-прежнему ждет оплаты, сказал сегодня вице-премьер РФ Аркадий Дворкович журналистам.

"Пока нет подвижек, ждем предложений от наших коллег. На основе предыдущих предложений у нас нет договоренностей. Но в любом случае мы ждем оплаты за 2016 год", - сказал Дворкович, которого цитируют российские СМИ.

По информации российской стороны, с начала прошлого года белорусские потребители недоплачивали за российский газ компании "Газпром трансгаз Беларусь" (всего за год накопилось около $550 млн), ссылаясь на возможность исчисления цены не из контрактной формулы, а из цен на газ в Европе, которые сильно снизились в тот момент.

Очередные переговоры, по словам Александра Лукашенко, должны были пройти 4 февраля.