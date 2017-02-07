Власти Беларуси замораживают строительство блока Минской центральной таможни

Власти Беларуси приняли решение законсервировать строительство блока Минской центральной таможни.

"Постановлением Совмина №97 от 6 февраля 2017 года принято решение осуществить консервацию возводимого за счет средств республиканского бюджета объекта незавершенного строительства "Реконструкция административно-технического блока Минской центральной таможни по ул.Холмогорской, 57". Консервацию объекта поручено произвести за счет средств, получаемых таможенными органами от деятельности республиканского унитарного предприятия "Белтаможсервис" в соответствии с указом от 2 июня 2009 года №278 "Об условиях дополнительного финансирования таможенных органов и органов пограничной службы", - говорится в сообщении правительства.

Заказчику строительства объекта - Минской центральной таможне до 1 апреля 2017 года поручено обеспечить разработку документации, необходимой для консервации объекта.

Персональная ответственность за обеспечение безопасности и сохранности законсервированного объекта возложена на начальника Минской центральной таможни.