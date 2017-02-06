В суд ЕАЭС не поступал иск Беларуси по поводу объемов российской нефти

Иск Беларуси по поводу ограничения объемов поставляемой в республику российской нефти не поступал в суд Евразийского экономического союза (ЕАЭС), сообщил РИА Новости в понедельник представитель секретариата суда.

"Такой иск не поступал. Такой информации пока нет", - сказал собеседник агентства.

В минувшую пятницу Александр Лукашенко заявил, что Минск обратился в суд по поводу сокращения поставок российской нефти. При этом он не уточнил, в какой суд обратилась Беларусь.

Объем поставок нефти из РФ в Беларусь в первом квартале 2017 года составит 4 миллиона тонн, сообщил в январе журналистам вице-президент "Транснефти" Сергей Андронов. В декабре советник президента "Транснефти" Игорь Демин говорил журналистам, что компания планировала поставить в Беларусь в первом квартале 2017 года 4,5 миллиона тонн нефти, но возможна корректировка.

Ранее РФ планировала поставлять в 2016-2024 годах в Беларусь 24 миллиона тонн нефти ежегодно. Однако во втором полугодии 2016 года объем поставок снизился. Министр энергетики РФ Александр Новак говорил, что снижение беспошлинных поставок российской нефти в Беларусь в третьем квартале связано с неоплатой газа и недопоставками нефтепродуктов в РФ.