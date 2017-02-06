Британцы столкнулись с ограничением продажи овощей в супермаркетах

Британские магазины вводят ограничения на продажу овощей в связи с тем, что снег и штормы в странах Средиземноморья вызвали их нехватку, которая продлится до апреля, пишет газета Daily Mail.

Покупатели бросились запасать зелень, в результате чего овощные полки опустели. Салат подорожал почти втрое, а цены на кабачки взлетели более чем в четыре раза.

Сеть супермаркетов Tesco ввела нормированную продажу салата-латука - не больше трех за одно посещение. Представители сети говорят, что плохая погода в Испании привела к проблемам с поставками овощей и что европейские партнеры Tesco стараются решить возникшие проблемы.

Другая сеть, Morrisons, также ввела ограничения на продажу салата айсберг (по два на покупателя) и брокколи (по три).

В прошлом месяце в продовольственных магазинах отмечалась нехватка кабачков, так как посадки этого овоща пострадали из-за холодной погоды, наводнений и недостатка солнечного света.

"Чтобы обеспечить доступность (салата) для всех покупателей, мы ограничиваем продажу кочанов до трех на одного человека. Приносим извинения за доставленные неудобства", - гласит надпись в магазине Tesco.

По словам пресс-секретаря сети супермаркетов, без введения ограничений многие магазины останутся без определенных видов овощей.

По словам представителя Morrisons, нормировать продажу овощей приходится для того, чтобы владельцы ресторанов и маленьких магазинов не скупили все оптом. "Из-за плохого урожая в Испании начало этого года выдалось очень трудным, поставок едва хватает, чтобы обеспечить наших покупателей", - сказал он.

Дитер Ллойд из Британской ассоциации производителей листовых салатов заявил BBC, что наводнения в Испании перед Рождеством уничтожили урожай овощей, а новые посевы не растут из-за переувлажнения почвы. Вдобавок в январе ударили морозы, что только ухудшило положение.

По словам Д.Ллойда, салат-латук на полках британских супермаркетов, скорее всего, привезен из Калифорнии, а не из Европы.

Обычно 90% поставок этого овоща в Европу приходится на небольшую испанскую провинцию Мурсия, расположенную на юго-востоке страны. Однако после того как в регионе выпали самые обильные дожди за последние 30 лет, всего около трети сельскохозяйственных полей Мурсии пригодны к использованию.

Дефицит, в первую очередь, сказался на Британии, где доля импортных овощей на рынке оценивается в 50%, а фруктов - в 90%.

"С салатом проблемы уже седьмую неделю, где-то шесть-восемь недель ничего не идет из Испании, - объясняет Д.Ллойд. - Наш поставщик теперь привозит салат айсберг из Америки, что, разумеется, стоит дороже. Сейчас сложный период".

Поставки других овощей из Европы, в том числе баклажанов, помидоров, брокколи и болгарского перца, также сокращаются.

Испанская ассоциация производителей и экспортеров фруктов и овощей FEPEX недавно объявила, что дефицит листовых овощей, включая салат и шпинат, продолжится до начала апреля. Урожаи этих культур по всему Евросоюзу упали примерно на 40%, заявили в ассоциации, предупредив, что возвращение овощей на рынок будет зависеть от погоды в южной Европе в период с февраля по март.