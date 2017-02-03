Последнее обновление: 03.02.2017 17:30

Украина работает над подготовкой заявления Совбеза ООН по Донбассу

Украина активно разрабатывает возможность принятия заявления Совета Безопасности ООН по ситуации на востоке Украины на основе вчерашних прений в Совбезе по этому вопросу. Об этом на брифинге в Киеве заявил заместитель главы Администрации Президента Украины Константин Елисеев.

"По итогам этих прений сейчас разрабатывается возможность принятия заявления Совета Безопасности, которое бы учло результаты состоявшихся прений. И теперь наша делегация активно работает над тем, чтобы этот документ подготовить", - сказал Елисеев.

Он подчеркнул, что важно то, что ситуация на Донбассе "вышла не только в плоскость как региональная проблема, а как проблема международного мира и безопасности".

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