Украина работает над подготовкой заявления Совбеза ООН по Донбассу

Украина активно разрабатывает возможность принятия заявления Совета Безопасности ООН по ситуации на востоке Украины на основе вчерашних прений в Совбезе по этому вопросу. Об этом на брифинге в Киеве заявил заместитель главы Администрации Президента Украины Константин Елисеев.

"По итогам этих прений сейчас разрабатывается возможность принятия заявления Совета Безопасности, которое бы учло результаты состоявшихся прений. И теперь наша делегация активно работает над тем, чтобы этот документ подготовить", - сказал Елисеев.

Он подчеркнул, что важно то, что ситуация на Донбассе "вышла не только в плоскость как региональная проблема, а как проблема международного мира и безопасности".