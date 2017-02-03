В Беларуси предлагается пересмотреть систему проверок предпринимателей в сторону их сокращения

В Беларуси предлагается пересмотреть систему проверок предпринимателей в сторону сокращения контрольных мероприятий. Об этом сегодня заявил Александр Лукашенко на встрече с представителями общественности и СМИ.

"Скорее всего, будет так, как со льготами: мы полностью перечеркнем эти все нормативы МЧС, милицейские, санитарные и прочие и оставим только те, которые нужны, без которых не обойтись", - заявил он.

Например, при открытии нового предприятия его проинспектируют санстанция и МЧС, которые дадут разрешение на работу. Если в будущем на предприятии произойдет нештатная ситуация, ответственность будет нести руководитель.

"Мы ужесточим законы в отношении руководителей. Тогда ни МЧС, ни санстанция будут бегать, а руководитель будет дрожать, чтобы на производстве было все нормально. Так должно быть", - сказал Лукашенко.

"В этом направлении концептуально сегодня работает правительство. Я думаю, что нам не обойтись без обсуждения с общественностью всех этих нововведений", - добавил он.