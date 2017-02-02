Квартальная прибыль Nokia упала в 2,8 раза

Чистая прибыль Nokia Corp. составила в октябре-декабре прошлого года 633 млн евро по сравнению с 1,79 млрд евро за аналогичный период годом ранее. Таким образом финский производитель телекоммуникационного оборудования сократил прибыль в четвертом квартале 2016 года более чем в два раза, но результат оказался лучше ожиданий рынка.

Опрошенные FactSet аналитики ожидали прибыль Nokia на уровне 404 млн евро при выручке в 6,77 млрд евро.

Квартальная выручка подскочила до 6,72 млрд евро с 3,61 млрд евро годом ранее благодаря приобретению конкурента Alcatel-Lucent, в результате чего был создан крупнейший в мире поставщик оборудования для сетей связи.

Акции Nokia дорожают в четверг на 3,3%, ее капитализация составляет 26,2 млрд евро.