Последнее обновление: 02.02.2017 18:16

Беларусь перенесла сроки сертификации ввозимой бытовой техники

Совет министров принял решение перенести срок начала обязательной сертификации ввозимой в страну бытовой техники и электроники с 1 февраля 2017 года на 1 июля 2018 года. Об этом говорится в постановлении от 27 января 2017 года.

По словам представителя Ассоциациии торговых компаний и товаропроизводителей электробытовой и компьютерной техники (РАТЭК) РФ, перенос сроков помог избежать коллапса на рынке республики. При этом он добавил, что, по мнению ассоциации, сертификация должна быть отменена вовсе, поскольку является техническим барьером в торговле между государствами-членами Евразийского экономического союза (ЕАЭС), куда входят Россия и Беларусь.

Позицию РАТЭК разделяет и Евразийская экономическая комиссия, являющаяся регулирующим органом ЕАЭС. На сайте комиссии указано, что она направила в Беларусь обращение, где отметила, что процедура сертификации ввозимой техники противоречит положению статьи 53 договора о ЕАЭС. Как следует из этой статьи, государства-члены ЕАЭС обеспечивают обращение продукции без предъявления дополнительных требований, кроме принятых общим регламентом союза.

Белорусское правительство приняло решение сертифицировать всю импортируемую бытовую технику — как из России, так и из других стран — в октябре 2016 года, пояснив свое решение необходимостью подтверждения соответствия электрических приборов с питанием от сети переменного тока.

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