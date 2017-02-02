После вступления Беларуси в ЕАЭС возможности выбора для белорусских автолюбителей существенно сократились

После вступления Беларуси в Евразийский экономический союз (ЕАЭС) возможности выбора для белорусских автолюбителей существенно сократились. Автопродавцы и бюджет страны оказались в проигрыше, отмечают опрошенные DW белорусские эксперты.

Сергей Михневич, председатель Белорусской автомобильной ассоциации (БАА), управляющий "Атлант-М Фарцойгхандель", импортера Volkswagen в Беларуси считает, что для белорусского автомобильного рынка ЕАЭС едва ли принес положительные изменения.

Рассматривая влияние ЕАЭС на авторынок Беларуси, эксперты аналитического центра холдинга "Атлант-М" выделяют несколько аспектов: последствия выравнивания таможенных пошлин, протекционистских мер, предпринятых Россией для поддержки своего автопрома, и колебаний валютных курсов в государствах-участниках ЕАЭС.

Главным ударом по белорусскому авторынку, по мнению Эллы Шляги, экс-директора по маркетингу компании "Атлант-М Холпи", официального дилера Mazda и Land Rover в Беларуси, было повышение ввозных пошлин на иномарки в 2011-2012 годах: "Это была протекционистская мера для поддержки автопрома РФ, пролоббированная иностранными инвесторами, вложившимися в производства авто". И сейчас, по ее мнению, российский рынок - флагман автомобильного ландшафта СНГ.

Сергей Михневич указывает, что за последние 5 лет формирования единого таможенного и экономического пространства, белорусские продавцы и владельцы авто столкнулись не только с увеличением таможенных пошлин, но и с введением НДС на стоимость приобретаемого автомобиля, с антидемпинговыми пошлинами на легкую коммерческую технику, с утилизационным сбором и предстоящим внедрением систем ЭРА РБ (ГЛОНАСС). Все это уже привело к удорожанию новых автомобилей и к прекращению ввоза дешевых подержанных иномарок из США и Европы. А продукция автопроизводств, размещенных в России, доминирует на белорусском рынке, подчеркивает Михневич.

При этом увеличивается и поток некачественных (зачастую и с криминальной историей), подержанных автомобилей из РФ. А предлагаемый для продаж официальными дилерами модельный ряд новых автомобилей существенно сократился.

Очень сильное сокращение модельной линейки, как объясняет начальник отдела продаж коммерческих автомобилей ООО "Автомобильный дом "Энергия ГмбХ" Марина Догодькина, связано с двумя факторами. Во-первых, все белорусские автомобильные компании привязаны по сертификации к российским представительствам автомобильных брендов. Например, если ранее белорусский импортер Mercedes-Benz предлагал полную линейку, которая есть у производителя, то с 2016 года он ограничен полностью российской программой сертификации.

Во-вторых, требование РФ ставить систему "ЭРА-ГЛОНАСС" сузило линейку авто, потому что разработка устройства на каждую модель отличается, и часть производителей решили, что им финансово выгоднее отказаться от поставки на рынок ЕАЭС ряда моделей, чем разрабатывать и устанавливать это устройство на свои авто, и проходить сертификацию. В итоге если производитель отказывается от поставок в РФ, то эти машины не может купить и белорусский потребитель. Пошлины на ввоз подержанных иномарок остаются заградительными

По оценке экспертов холдинга "Атлант-М", с рынка Таможенного союза практически вытеснены авто массового сегмента, которые не собирают в России (характерный пример - прекращение поставок VW Golf). Белорусский рынок по своей структуре и маркам-лидерам стал сходным с российским - на нем доминируют дешевые массовые седаны класса A и компактные кроссоверы - все российской сборки.

Условиями ЕАЭС Беларуси прописана роль сбытового звена российских автодилеров, которые транслируют свои квоты, модельный ряд, цены, сервисные регламенты и все остальное, говорит Элла Шляга. В результате, поясняет Марина Догодькина, почти все игроки на авторынке РБ потеряли статус дистрибьюторов - стали российским дилерами. Исключений немного. В их числе, например, официальный импортер Mercedes-Benz и BMW.

Потеря статуса эксклюзивного импортера в Беларусь для фирм, занимающихся продажей автомобилей, отмечает эксперт, означает снижение и рентабельности, и капитализации бизнеса. Дилер всегда более уязвим, он зависит от российского дистрибьютора, решает, открыть ли вторую дилерскую фирму, сохранить или расторгнуть дилерский контракт.

От всех перемен на авторынке РБ в связи со вступлением в ЕАЭС теряет белорусское государство, счет потерь для белорусского бюджета идет на миллионы долларов, констатирует Догодькина. И поясняет, что, например, в 2014-2015 годах, белорусы массово ввозили автомобили из РФ. Половина всех зарегистрированных в Беларуси авто были куплены в России. Все налоги, которые заплатили автодилеры, остались в бюджете соседнего государства.

Единственным положительным следствием перемен, произошедших на белорусском авторынке за последние годы, эксперты холдинга "Атлант-М" считают вынужденное изменение потребительских предпочтений. От подержанных автомобилей (часто - непонятного происхождения и надежности, включая восстановленные после серьезных ДТП в Европе и США) они постепенно смещаются в сторону новых бюджетных иномарок российской сборки. Это - плюс с точки зрения омоложения автопарка и повышения его безопасности.

В результате обвала курса российского рубля в 2014-2015 годов машины российской сборки существенно подешевели в долларовом эквиваленте. Это вызвало увеличение ввоза в Беларусь новых и подержанных автомобилей из России, а также падение цен на автомобили в целом на рынке страны. Но это, по оценке Михневича, - слабое и временное преимущество: цены в долларах на российские авто растут, а рубль укрепляется.

По словам Марины Догодькиной, массовый покупатель смог реализовать прежде малодосягаемую мечту - купить новое авто в салоне. Появился более широкий выбор - где покупать: белорусы не привязаны только к автодилерам в РБ, и, учитывая высокую конкуренцию среди автосалонов РФ, можно найти интересные предложения, если нет сильной привязки к конкретной комплектации.

Количество зарегистрированных в Беларуси авто - даже если сравнивать с худшим 2016-м годом - увеличилось практически вдвое по сравнению с 2011 годом, констатирует Догодькина, но речь в данном случае идет о бюджетных авто, не премиум-класса, таких как Renault Sandero, Renault Stepway, Renault Duster, VW Polo. По ее данным, в 2016 году половина всех зарегистрированных в Беларуси автомобилей - Renault и Volkswagen.