Чистая прибыль Facebook в 2016 году выросла на 177%

Компания Facebook отчиталась о финансовых показателях за четвертый квартал прошедшего года и весь 2016 год.

Как говорится в опубликованном отчете компании, чистая прибыль по итогам 2016 года составила $10,217 млрд, тогда как в 2015 году этот показатель был равен $3,688 млрд. Таким образом, рост чистой прибыли составил 177%.

Выручка компании по итогам года выросла на 54% и составила $27,427 млрд.

Рост доходов от рекламы составил 57% ($26,885 млрд), другие платежи принесли Facebook $753 млн.

По итогам четвертого квартала 2016 года выручка составила $8,809 млрд (рост на 51% по сравнению с последним кварталом 2015 года), а чистая прибыль — $3,568 млрд (рост на 128%).

Количество ежедневных пользователей в декабре в среднем составило 1,23 млрд человек, что на 18% превысило показатели декабря 2015 года, при этом количество пользователей мобильных устройств составило 1,15 млрд человек. Количество пользователей, заходящих в Facebook хотя бы раз в месяц, составило 1,86 млрд человек.