Польша готовит жалобу в Гаагу на российское расследование смоленской катастрофы

В ближайшее время Польша планирует подать жалобу в Международный Суд в Гааге на российское расследование в деле смоленской катастрофы. Об этом сообщил в среду руководитель министерства иностранных дел Польши Витольд Ващиковский.

"Сначала мы пытались - на протяжении года - проверить, есть ли возможность прямо договориться с россиянами. Россияне, как вы знаете, реагировали негативно, иногда высокомерно. (...) Мы также пытались получить поддержку от некоторых наших союзников, учреждений, к которым относимся", - подчеркнул глава МИД.

Но, по словам Ващиковского, все возможности за семь лет уже исчерпаны.

«Однако, поскольку дело продолжается уже семь лет, наши возможности исчерпаны. В этой связи, фактически, теперь идет процесс оформления жалобы в Международный суд, и в ближайшее время мы эту жалобу подадим», - добавил он.

Глава МИД также подчеркнул, что точный срок подачи жалобы зависит от юристов, однако это могут быть дни или недели".

Как отмечается, о возможности подачи жалобы на расследование, среди прочего, в Европейский суд по правам человека в Страсбурге, и возбуждении дела против России за то, что она отказывается вернуть захваченную собственность Польши (обломки президентского самолета ТУ-154М), министр заявлял в разговоре с Польским агентством печати еще в ноябре 2015 года.