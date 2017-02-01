В Великобритании в четверг опубликуют планы на переговоры с ЕС по Brexit

Правительство Великобритании в четверг опубликует так называемую "Белую книгу" — официальный документ с изложением планов на переговоры с ЕС по Brexit, объявила в среду премьер-министр Великобритании Тереза Мэй.

"Я рада объявить, что "Белая книга" будет опубликована завтра", - сказала Мэй, выступая в палате общин британского парламента.

На необходимости подготовки "Белой книги" настояли парламентарии, которым недавней речи Мэй по Brexit оказалось недостаточно.

Правительство рассчитывает официально проинформировать Брюссель о предстоящем выходе Британии из ЕС до конца марта. Для этого законопроект о запуске Brexit, внесенный на прошлой неделе, должен получить одобрение обеих палат парламента.