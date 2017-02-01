Активность заводов еврозоны в 2017 году растет максимальными за 6 лет темпами

Рост активности заводов еврозоны с начала 2017 года достиг максимального уровня почти за шесть лет, а оптимизм производителей находится на уровне, в последний раз фиксировавшемся в середине 2012 года, свидетельствует исследование IHS Markit.

Исследование также свидетельствует об увеличении инфляционного давления, что должно понравиться регуляторам Европейского центробанка, которые пока не могут заставить цены расти с желаемой скоростью.

Окончательный индекс менеджеров по закупкам (PMI) для производственного сектора еврозоны, рассчитываемый IHS Markit, вырос до 55,2 пункта в январе с 54,9 пункта в декабре. Предварительное значение было более скромным - 55,1 пункта. Показатель выше 50 пунктов указывает на рост активности.

Индекс производства, входящий в сводный PMI, данные о котором ожидаются в пятницу, не изменился по сравнению с декабрем, оставшись на уровне 56,1 пункта, максимальном с апреля 2014 года.

"Производство в еврозоне начало год с сильного старта", - сказал Крис Уильямсон, главный промышленный экономист IHS Markit.

Настроение производителей улучшается. Субиндекс будущего производства подскочил до 66,9 пункта с 63,7 пункта, самого высокого значения с момента начала ведения такой статистики.

"Оптимизм по поводу предстоящего года поднялся до максимального значения со времени долгового кризиса в регионе, указывая на то, что компании сохраняют приподнятое настроение, несмотря на усиление политической неопределенности, вызванной Brexit и грядущими выборами в Нидерландах, Франции и Германии", - сказал Уильямсон.

"Инфляционное давление также повышается. Большая часть увеличения расходов и цен может быть связана с ослаблением валютного курса и высокой мировой стоимостью сырья. Однако есть и признаки спроса, опережающего предложение, что указывает на предположительное увеличение базового инфляционного давления".

Инфляция в еврозоне подскочила до 1,8 процента в январе, экономический рост ускорился, а безработица упала до семилетнего минимума в конце прошлого года.

Но рост показателей вряд ли заставить ЕЦБ в скором времени переосмыслить программу стимулов, поскольку повышение базовых цен пока не впечатляет.

Потратив более 1,5 триллиона евро ($1,6 триллиона) на покупку преимущественно государственных облигаций, ЕЦБ в декабре неожиданно сообщил, что с апреля сократит объем ежемесячной скупки активов до 60 миллиардов евро с нынешних 80 миллиардов.

Экономисты, опрошенные Рейтер в январе, единодушно заявили, что следующим шагом ЕЦБ после запланированного сокращения объемов покупки активов будет дальнейшее сворачивание количественного смягчения.