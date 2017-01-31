Совбез ООН проведет экстренное совещание из-за ракетных испытаний Ирана

Совет безопасности ООН соберется на экстренное совещание в связи с возможным испытанием Ираном баллистической ракеты, передает Associated Press.

Экстренное совещание было инициировано США, чтобы обсудить запуск Ираном ракеты средней дальности вопреки международным договоренностям. В совещании примет участие постоянный представитель США при ООН Никки Хейли.

Посол Израиля при ООН Дани Данон призвал Совбез «немедленно отреагировать на действия Ирана, которые представляют угрозу не только Израилю, но и всему Ближнему Востоку».

Пресс-секретарь Белого дома Шон Спайсер заявлял, что подробности испытаний, проведенных Ираном, пока не известны.

Как сообщали Fox News и Reuters со ссылкой на неназванных чиновников в США, Иран провел испытания баллистической ракеты 29 января, в воскресенье, на полигоне в 140 км от Тегерана. Была запущена ракета средней дальности, которая пролетела 965 км и взорвалась.

Резолюция ООН 2231 призывает Тегеран не проводить испытания баллистических ракет в течение восьми лет. Данные рекомендации вступили в силу 20 июля 2015 года. В резолюции сказано, что Ирану предписано «не принимать никаких действий связанных с баллистическими ракетами, которые созданы для доставки ядерного оружия, в том числе запуск подобных ракет».

Представитель Госдепартамента США Марк Тонер заявил, что Соединенные штаты рассмотрят вопрос является ли запуск баллистической ракеты Ираном нарушением резолюции ООН. «В том случае если действия Ирана нарушают резолюцию или противоречат ей, мы привлечем Иран к ответственности и призовем другие страны сделать также же», — заявил Тонер.