Россия не согласна с выводами ВТО по спору с ЕС о легких коммерческих автомобилей из Германии и Италии

Россия не согласна с некоторыми выводами третейской группы в споре в ВТО с ЕС в связи с антидемпинговой мерой ЕврАзЭС в отношении легких коммерческих автомобилей (LCV) из Германии и Италии, рассмотрит возможность падания апелляции, говорится в сообщении Минэкономразвития РФ.

В пятницу Еврокомиссия сообщила, что панель арбитров ВТО признала незаконным введение антидемпинговых пошлин на импорт легких коммерческих автомобилей из Италии и Германии в страны Таможенного союза.

В Минэкономразвития РФ, в свою очередь, так интерпретируют решение ВТО: "Большая часть предъявленных Европейским союзом претензий были признаны третейской группой несостоятельными. Однако по некоторым претензиям ЕС третейская группа встала на сторону истца, сделав вывод о несоответствии нормам ВТО отдельных аспектов антидемпингового расследования в отношении легких коммерческих автомобилей". "Российская Федерация согласна только с частью выводов третейской группы, некоторые ее решения считает неверными. В ближайшее время российская сторона рассмотрит вопрос о возможном обращении в апелляционный орган ВТО для обжалования выводов, с которыми не согласна. Правила ВТО предусматривают, что такое обращение может быть подано в течение 60 дней с даты опубликования доклада третейской группы", - говорится в сообщении Минэкономразвития РФ.

Как сообщалось, Евразийская экономическая комиссия ввела антидемпинговую пошлину от 23% до 29,6% на LCV, произведенные в Германии, Италии, в середине 2013 года. Решение распространялось на LCV с полной массой от 2,8 т до 3,5 тонны включительно, с дизельным двигателем с рабочим объемом цилиндров не более 3000 куб. сантиметров, с типом кузова "фургон" модификации "грузовой цельнометаллический фургон" (предназначен для перевозки грузов до 2 тонн включительно) либо модификации "комби - грузопассажирский фургон" (предназначен для комбинированной перевозки грузов и людей). Министерство промышленности и торговли РФ начало расследование ситуации с поставками LCV на внутренний рынок в ноябре 2011 г. на основании заявления группы "Соллерс"SVAV.