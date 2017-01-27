Последнее обновление: 27.01.2017 17:14

В Беларуси испытают гранатомет собственного производства

В Беларуси в 2017 году испытают гранатомет и противотанковую ракетную систему собственного производства, а также другие виды вооружения. Такое заявление сделал сегодня председатель Государственного военно-промышленного комитета Сергей Гурулев.

"Будем испытывать наш доморощенный, скажем так, гранатомет и противотанковую ракетную систему", - сказал он.

Кроме того, в 2017 году в республике будет испытываться модернизированный зенитно-ракетный комплекс "Бук".

По словам Гурулева, в планах белорусской промышленности наладить выпуск легкобронированных автомобилей.

"Часть из них будет показана на военном параде ко Дню независимости Беларуси в июле", - рассказал он.

Помимо этого, ВПК страны будет работать в 2017 году над созданием радиолокационной техники.

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