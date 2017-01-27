Золото подешевело до минимума за 2 недели

Золото подешевело до двухнедельного минимума в четверг на фоне укрепления доллара, и завершает неделю в минусе впервые с конца декабря.

В 15:25 золото торговалось по $1.183,97 за тройскую унцию по сравнению с $1.188,49 за унцию при закрытии торгов в четверг.

Фьючерсы на золото в США подешевели на $6,6 до $1.183,2 за унцию.

"Сочетание различных факторов, в том числе сильного доллара, низких объёмов перед китайским Новым годом и слабых длинных позиций, оказывает давление на рынок, - сказал Рональд Люн, главный дилер Lee Cheong Gold Dealers из Гонконга. - Большая часть Азии уже ушла на праздники, это хорошее время для закрытия коротких позиций".

Доллар повысился на пятницу, оттолкнувшись от семи-недельного минимума на фоне оптимизма по поводу экономических перспектив США и корпоративных доходов, хотя протекционистская политика президента США Дональда Трампа усилила неопределенность в отношении мировой торговли.

Индекс доллара в пятницу вырос на 0,22 процента до 100,60 после касания семинедельного минимума 99,793 в предыдущей сессии.

Средняя цена золота в текущем году может составить $1.250 за унцию, серебра - $17,70 за унцию, платины - $1.003, палладия - $725, показали в пятницу опросы Reuters .

Спрос на золото в Индии повысился на этой неделе на фоне снижения цен, а китайский спрос продолжил снижение перед праздником.

Серебро торговалось по $16,73 за унцию по сравнению с $16,76 к закрытию торгов в четверг, платина стоила $971,00 по сравнению с $973,49, палладий - $722,00 против $720,98.