МВФ предлагает снизить долг Греции

Международный валютный фонд (МВФ) считает греческий госдолг "крайне неустойчивым" и высказывается за его существенное снижение, пишет газета "Катимерини" со ссылкой на доклад, который будет представлен Исполнительному совету 6 февраля.

Мужчина с велосипедом на фоне флагов Греции и Евросоюза. Архивное фото

Сейчас госдолг Греции составляет около 320 миллиардов евро, это более 181% ее ВВП. МВФ учел краткосрочные меры по облегчению бремени задолженности, одобренные Еврогруппой в декабре, но считает, что этого недостаточно, сообщает газета. Фонд подчеркивает, что даже если Греция проведет все реформы, она не сможет через развитие избавиться от своих проблем. Требуется существенное облегчение задолженности со стороны европейских партнеров, чтобы долг мог стать "жизнеспособным", излагает издание тезисы доклада.

"Анализ МВФ основан на более низких оценках роста в Греции, которые на 0,5 процентного пункта ВВП ниже, чем оценки европейских институтов, а также на первичном профиците в 1,5% ВВП в 2018 году и далее. Как говорится в отчете, вместо дальнейшего облегчения долгового бремени (европейцы) предлагают оптимистические прогнозы роста и первичного профицита", - пишет издание.

Со своей стороны, МВФ подчеркивает необходимость значительно большего облегчения бремени задолженности, продление льготного периода и отсрочки платежей процентов до 2040 года, продление европейских кредитов до 2070 года и снижение ставки кредитов EFSF и ESM до уровня менее чем 1,5% на период 30 лет.

При таком решении валовые потребности в финансировании сохранятся в пределах 15-20% от ВВП, что считается жизнеспособным, пишет газета. Даже с учетом этих мер, однако, по оценкам МВФ, динамика долга будет оставаться чрезвычайно чувствительной. По пессимистическому сценарию МВФ, первичный профицит будет ограничен 1% ВВП, и тогда устойчивость долга будет снова под вопросом. В таком случае процентные ставки по кредитам EFSF и ESM должны быть сведены практически к нулю, к 0,25% на 30 лет.

МВФ подчеркивает, что государственные расходы на обслуживание долга станут очень большими в долгосрочной перспективе, так как "Греция не сможет заменить кредитование по очень низким ставкам, полученное от официального сектора, на кредитование со стороны рынка" по цене, которая позволит сохранить долг устойчивым. МВФ полагает, что принимаемые решения обеспечивают лишь временное облегчение госдолга, но не ведут к снижению задолженности в перспективе до 2060, говорится в анализе фонда.

В базовом сценарии МВФ греческий долг, как ожидается, достигнет 170% ВВП к 2020 году и 164% ВВП к 2022 году, а затем будет расти до 275% ВВП к 2060 году. Соответственно, потребности в кредитовании Греции вырастут до 15% ВВП в 2024 году и 20% ВВП к 2031 году, достигнув 33% к 2040 году и 62% ВВП к 2060 году, говорится в докладе. МВФ требует принятия мер, которые будут реализовываться и после завершения третьей программы помощи в 2018 году.