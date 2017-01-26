Жители Казахстана смогут предложить изменения в Конституцию через интернет

Гражданам Казахстана предлагают отправлять предложения по конституционной реформе по электронной почте.

Президент Казахстана в среду выступил с обращением, в котором вынес на всенародное обсуждение проект конституционной реформы, в соответствии с которой часть президентских полномочий будет передана правительству и парламенту.

На официальном сайте президента Казахстана в четверг опубликовано информационное сообщение, согласно которому "предложения к проекту закона Республики Казахстан "О внесении изменений и дополнений в Конституцию Республики Казахстан", вынесенному главой государства на всенародное обсуждение, принимаются в период с 26 января 2017 года до 26 февраля 2017 года".

В сообщении указан почтовый адрес государственно-правового отдела администрации президента Казахстана и электронная почта ap2017@akorda.kz.