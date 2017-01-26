Последнее обновление: 26.01.2017 17:51

Впервые в послевоенной истории Австрии главой государства стал представитель оппозиции

Александр Ван дер Беллен 26 января вступил в должность президента Австрии, принеся присягу в парламенте страны.

В послевоенной истории страны главой государства впервые стал представитель оппозиции. 73-летний профессор экономики Ван дер Беллен много лет возглавлял партию "зеленых". Во втором туре президентских выборов, состоявшемся 4 декабря прошлого года, он обошел лидера правопопулистской Австрийской партии свободы Норберта Хофера, набрав 53,4% голосов.

По традиции, правящая коалиция формально направит президенту в день вступления в должность предложение об отставке, которое, как ожидается, глава государства отклонит. При этом коалиция в составе Социал-демократической партии и консервативной Австрийской народной партии переживает серьезный кризис и ведет переговоры о целесообразности сотрудничества.

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