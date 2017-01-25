Деловой мир Германии скептически оценивает перспективы на ближайшие полгода

Деловые настроения в Германии с началом 2017 года несколько ухудшились. Об этом свидетельствует важнейший показатель деловой активности в ФРГ. В январе он снизился с 111,0 до 109,8 пункта, сообщил мюнхенский институт экономических исследований ifo в среду, 25 января.

"Немецкая экономика менее уверенно стартовала в новом году", - констатировал глава института Клеменс Фюст (Clemens Fuest).

При этом топ-менеджмент немецких компаний доволен текущей ситуацией. Соответствующий показатель вырос с 116,7 до 116,9 пункта. Зато перспективы на ближайшие шесть месяцев руководители немецких компаний оценивают менее оптимистично. Этот показатель упал с 105,5 до 103,2 пункта.

В частности, деловые настроения в отношении предстоящего полугодия ухудшились в строительной и обрабатывающей отрасли. При этом ситуацию на текущий момент руководство этих компаний оценивает как очень хорошую. "Такая же модель просматривается и во многих важных отраслях промышленности", - указал Фюст.

Данные индекса ifo основываются на опросе руководителей примерно 7000 немецких компаний.