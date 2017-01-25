Последнее обновление: 25.01.2017 18:56

В супермаркетах США начнут продавать автомобили

Сеть супермаркетов Walmart анонсировала продажу автомобилей в своих магазинах. Об этом сообщает Automotive News.

С 1 апреля 2017 г. в супермаркетах появятся киоски системы CarSaver, в которых покупатели смогут через интернет выбрать новый или б/у автомобиль и подать заявку на его приобретение и соответствующую программу страхования. Поначалу в эксперименте будут участвовать 25 супермаркетов.

В течение двух лет Walmart обещает распространить этот опыт на все управляемые компанией магазины в США.

Премия CarSaver составит $350 за каждый проданный автомобиль, но в некоторых штатах сервис также сможет также установить дополнительную абонентскую плату.

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