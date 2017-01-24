LG Display получила рекордную квартальную прибыль благодаря росту цен на ЖК-панели

Южнокорейская LG Display Co Ltd зафиксировала рекордную операционную прибыль в четвертом квартале благодаря росту цен на жидкокристаллические панели.

По сообщению крупнейшего в мире производителя жидкокристаллических дисплеев, росту прибыли способствовала тенденция к повышению цен на ЖК-панели и благоприятные обменные курсы.

"Тенденция повышения цен на панели, как ожидается, сохранится благодаря низкому уровню товарных запасов в отрасли и тенденции к большеформатным панелям", - говорится в заявлении финансового директора LG Display Дон Кима.

Цены на ЖК-телевизоры с диагональю экрана 32 дюйма и более росли на протяжении последних десяти месяцев, свидетельствуют данные исследовательской компании WitsView, опубликованные на пролшлой неделе.

Операционная прибыль LG Display в октябре-декабре составила 904,3 миллиарда вон, поднявшись на 1,392 процента по сравнению с аналогичным периодом годом ранее и оказавшись лучше ожиданий опрошенных Рейтер аналитиков, которые прогнозировали показатель на уровне 845 миллиарда вон.

Выручка за квартал увеличилась в годовом выражении на 18 процентов до 7,9 триллиона вон.