Последнее обновление: 24.01.2017 14:07

Власти РФ хотят ввести госрегулирование мессенджеров

Министерство внутренних дел России и Роскомнадзор хотят ввести в законодательство страны определение мессенджеров и обязать их разработчиков предоставлять возможность идентификации пользователей. Об этом пишет газета "Коммерсант" со ссылкой на соответствующий законопроект.

Согласно этому документу, в закон "О связи" будет добавлено понятие "информационно-коммуникационные сервисы обмена мгновенными сообщениями". Такие сервисы "неразрывно связаны с услугами связи", указано в проекте.

Организаторы распространения информации в интернете должны предоставлять программное обеспечение, позволяющее идентифицировать пользователя, цитирует "Коммерсант" текст законопроекта.

По данным издания, поправки затронут, в частности, такие приложениями для обмена сообщениями, как WhatsApp, Viber и Telegram.

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