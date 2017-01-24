Последнее обновление: 24.01.2017 14:07

Трамп заявил, что сократит регулирование бизнеса в США на 75%

Президент США Дональд Трамп заявил, что его администрация намерена сократить меры по регулированию бизнеса в стране на 75% или больше.

Министр иностранных дел Германии Франк-Вальтер Штайнмайер. Архивное фото

"Мы думаем, что можем сократить регулирование на 75%, может быть, и больше", — заявил Трамп в понедельник на встрече с предпринимателями в Белом доме.

При этом он заверил, что власти будут обращать внимание на вопросы экологии и безопасность рабочих при осуществлении такого регулирования.

До избрания и вступления в должность президента Трамп не раз говорил, что большое число нормативных актов, регулирующих деятельность предпринимателей в США, мешает экономическому развитию страны.

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