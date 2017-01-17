Газпром направил Нафтогазу счет в $5,3 млрд за оплату невыбранного газа

Газпром направил НАК "Нафтогаз Украины" счет в размере 5,319 миллиарда долларов на оплату газа, невыбранного украинской компанией во втором-четвертом кварталах 2016 года по условию "бери или плати".

"В соответствии с условиями контракта Нафтогазу Украины выставлен счет на сумму 5,319 миллиарда долларов. Украинская сторона обязана оплатить его в течение 10 дней", - говорится в сообщении российской компании.

Нафтогаз должен ежегодно оплачивать минимальное годовое количество газа в рамках условия "бери или плати" по контракту на поставку газа от 2009 года между Газпромом и Нафтогазом.

При этом в первом квартале 2016 года условие "бери или плати" не применялось, поскольку действовал зимний газовый пакет, который Украина, РФ и ЕК парафировали 25 сентября 2015 года.

Киев прекратил закупку газа у РФ в ноябре 2015 года. При этом Украина продолжает закупать транзитный газ в ЕС. Россия, Украина и ЕК 9 декабря провели трехсторонние переговоры, в ходе которых украинская сторона выразила готовность купить у РФ от 1,5 до 4 миллиардов кубов газа этой зимой, а Россия подтвердила готовность обеспечить поставки газа в ЕС и на Украину. Глава Минэнерго РФ Александр Новак по итогам переговоров сообщил, что Россия и Украина не имеют разногласий по цене газа в четвертом квартале.

Однако Киев настаивает на подписании допсоглашения к контракту с Газпромом, которое приостановило бы действие условия "бери или плати".