Власти Китая смягчили ограничения для иностранных инвесторов

Госсовет КНР во вторник объявил о смягчении доступа для иностранных инвесторов в ряд отраслей страны.

Согласно сообщению Госсовета, ограничения будут смягчены для доступа иностранных инвесторов в банковскую сферу, сферу страхования, ценных бумаг, инвестиционного менеджмента, осуществления фьючерсных сделок.

Также отменяются ограничения для иностранных инвестиций в сферу железнодорожного оборудования, производства мототехники, производства жиров и масел, топливного этанола. При этом инвесторам, которые собираются вкладывать средства в проекты в нефтегазовой отрасли, больше не будет нужно утверждение от центральных властей, будет необходимо вместо этого зарегистрировать соглашение о своих инвестиционных намерениях.

Кроме этого, компании, которые получают иностранные инвестиции, смогут получить доступ к Шанхайской и Шэньчжэньской фондовым биржам для биржевых операций.

Во вторник председатель КНР Си Цзиньпин, выступая на Всемирном экономическом форуме в Давосе, заявил, что Пекин расширит доступ на рынок для иностранных инвесторов, создаст пилотные зоны свободной торговли с высокими стандартами, усилит защиту прав интеллектуальной собственности. По мнению Си Цзиньпина, это позволит рынку КНР стать более прозрачным и овладеть лучшим регулированием.