Производитель Dunhill купит производителя Camel за $49,4 млрд

Руководство компаний British American Tobacco (BAT) и Reynolds American согласовало условия сделки, по завершении которой BAT, уже держащая 42,8% акций конкурента, станет его единственным владельцем.

Как следует из сообщений обеих компаний, BAT выкупит 57,8% акций Reynolds с 26-процентной наценкой к их рыночной стоимости к моменту начала переговоров о слиянии.

За каждую бумагу акционеры Reynolds получат по 0,526 акции BAT и $29,44, что соответствует $59,64 за акцию. Общая сумма сделки составит $49,4 млрд, что на 5,1% больше первоначально предложенной BAT суммы ($47 млрд).

Слияние BAT с Reynolds должно привести к созданию крупнейшей по товарообороту и операционной прибыли публичной табачной компании (сейчас этот статус принадлежит Philip Morris International Inc.).

«Наше объединение с Reynolds позволит с выгодой использовать лучшие стороны обеих компаний. Это приведет к созданию сильного, глобального бизнеса с прямым доступом на наиболее привлекательные рынки мира. Мы полагаем, что это придаст дополнительный стимул устойчивому росту прибыли и увеличению дивидендов для наших акционеров на долгосрочный период», — прокомментировал сделку глава BAT Никандро Дуранте.

В настоящее время Reynolds, которой принадлежат всемирно известные бренды Camel, Pall Mall, Kent и т.д., удерживает вторую по величине долю табачного рынка США (34%), в то время как BAT лидирует на рынках ряда стран Южной Америки, Африки и Азии. Объединенная компания, как ожидается, существенно усилит свои позиции на мировом рынке, при этом укрепление позиций на рынке США позволит BAT увеличить рост выручки в среднем на 0,5-1 п.п. в год, а синергетический эффект от объединения позволит только в ближайшие три года сэкономить как минимум $400 млн.

Закрыть сделку планирует в третьем квартале 2017 года, после того как условия слияния одобрят акционеры BAT и Reynolds, а также антимонопольные органы США и Японии.

По итогам января-сентября 2016 года выручка группы Reynolds American (объединяет компании RJR Tobacco, Santa Fe, American Snuff и др.) выросла в годовом исчислении на 22,3% (до $9,317 млрд), а чистая прибыль (по стандартам GAAP) — на 75,6% (до $5,222 млрд). При этом доля трех главных брендов Reynolds на рынке США увеличилась в третьем квартале 2016 года до 29,9% (на 0,1 п.п.): доля Newport составила 13,9%, Camel — 8,3%, Pall Mall — 7,7%.

Выручка BAT по итогам первых девяти месяцев 2016 года выросла на 8,1%, при этом рост продаж на рынках России, Украины, Пакистана, Турции, Индонезии, Польши, Японии, Румынии, Чили и Колумбии компенсировал потери на американском рынке. Сильнейшие бренды BAT продемонстрировали разнонаправленную динамику: продажи Dunhill несколько сократились, а продажи Kent, Lucky Strike и Rothmans, наоборот, выросли.