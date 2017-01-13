СМИ сообщили о начале расследования в отношении Renault во Франции

Парижская прокуратура начала расследование в отношении возможного мошенничества автоконцерна Renault с данными об эмиссии выхлопных газов. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на источники в правоохранительных органах Франции.

Следователи подозревают автогиганта в нарушении экологического законодательства и подделке данных о выбросах вредных газов. После появления сообщений о начале следствия стоимость акций Renault на торгах в Париже упала на 6%, передает Bloomberg.

Расследование в отношении Renault началось на фоне продолжающегося «дизельного скандала», связанного с нарушениями концерном Volkswagen экологических норм. Для урегулирования ситуации 11 января немецкий автопроизводитель согласился выплатить $4,3 млрд​ властям США. Как сообщили представители концерна, в общей сложности расходы Volkswagen на урегулирование скандала превысили $19,2 млрд.

В сентябре 2015 года американские власти обвинили Volkswagen в подтасовке данных о выхлопных газах производимых компанией дизельных автомобилей. Фальсификации были выявлены на 11 млн машин по всему миру, из которых 600 тыс. приходится на США.