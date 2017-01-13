Мировая безработица повысится из-за замедления роста, неопределенности - агентство ООН

Безработица в мире, как ожидается, повысится в этом году из-за замедления роста, политической и экономической неопределенности и нехватки инвестиций, сообщила в четверг Международная организация труда (МОТ).

Безработица растет в крупнейших развивающихся экономиках, особенно в странах, которые опираются на экспорт сырья - России, ЮАР и Бразилии, сообщило агентство ООН.

Число безработных в мире из-за создания недостаточного количества новых рабочих мест, как ожидается, вырастет на 3,4 миллиона человек в 2017 году до 201 миллиона, сообщила МОТ в своем ежегодном докладе.

"Это соответствует росту уровня безработицы с 5,7 процента в недавно завершившемся году до 5,8 процента в 2017-м, и эта тенденция связана с ухудшением условий на рынке труда, особенно в развивающихся странах", - сказал на пресс-конференции генеральный директор организации Гай Райдер.

"Сложилась ситуация, в которой, несмотря на относительно высокие запасы наличности, компании, похоже, не уверены в инвестициях. Уровни инвестиций не такие, какими должны быть", - добавил он.

Долгосрочная безработица остается устойчиво высокой в Европе, Канаде и США, говорится в отчете. В то же время волнения в обществе и отсутствие достойных зарплат заставляют соискателей уезжать из развивающихся регионов.

Сильнее всего от недостатка рабочих мест страдают ведущие экспортеры сырья.

"Так, мы отмечаем рост уровня безработицы в Российской Федерации, ЮАР, Бразилии... и по крайней мере некоторую стабилизацию в Саудовской Аравии и Индонезии", - сказал старший экономист МОТ Стивен Тобин.