Apple, Google и Netflix начнут платить НДС в России с апреля

Тринадцать крупнейших зарубежных технологических компаний зарегистрировались в российской Федеральной налоговой службе, чтобы выплачивать «налог на Google», сообщают «Ведомости» со ссылкой на представителя ФНС.

В налоговых органах зарегистрировались Apple Distribution International, Google Commerce Ltd, Microsoft Ireland, Netflix International BV, Wargaming Group Ltd и другие компании. По словам представителя ФНС, они с 25 апреля начнут платить НДС по итогам каждого квартала.

Согласно принятому летом 2016 года закону, иностранные IT-компании должны платить в России НДС в размере 18%. Поправки получили неофициальное название «налог на Google». Компании должны до 31 января зарегистрироваться в налоговых органах и завести личный кабинет налогоплательщика.

Позже Федеральная налоговая служба разработала портал «НДС офис интернет-компании», с помощью которого зарубежные IT-компании смогут платить «налог на Google» удаленно. Сервис начал работу с 1 января. Служба планировала перевести портал на английский и другие языки.

По оценке заместителя министра финансов Ильи Трунина, «налог на Google» может принести государству не ме​нее 10 млрд руб.