Курсы наличной валюты в банках Минска на 10 января 2017 года

По состоянию на 10:00 банки Минска выставили следующие курсы обмена валют.

Максимальный курс покупки доллара США вырос на 0,007 рубля и составил 1,957 рубля, минимальный курс продажи вырос на 0,004 рубля и составил 1,964 рубля.

Максимальная покупка евро выросла на 0,016 рубля и составила 2,071 рубля, минимальная продажа выросла на 0,012 рубля и составила 2,075 рубля.

Максимальный курс покупки 100 российских рублей составил 3,26 рубля (вырос на 0,01 рубля), минимальный курс продажи составил 3,27 рубля (cybpbkcz на 0,01 рубля).