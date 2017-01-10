Казахстан сократит добычу урана в 2017 году на 10% из-за низких цен

Казахстан, крупнейший в мире производитель урана, хочет снизить его добычу на 10 процентов в 2017 году до 21.800 тонн из-за низких цен на мировых рынках, сообщила во вторник госкомпания Казатомпром.

По итогам 2016 года Казахстан сохранил производство урана на уровне предыдущего года - порядка 23.800 тонн, на страну пришлось около 40 процентов от общемирового объема добычи.

"В связи с длительным восстановлением на урановом рынке планируемая добыча урана в Республике Казахстан на 2017 год будет снижена приблизительно на 10 процентов. Сокращение составит свыше 2.000 тонн урана (более 5 миллионов фунтов U3O8) от планового производства 2017 года. В целом, это равняется 3 процентам от общей мировой добычи урана", - говорится в сообщении компании.

Добычу урана в стране ведет государственный Казатомпром и его совместные предприятия, в которых участвуют мировой лидер ядерной индустрии Areva и японская Sumitomo Corp.

В прошлом году, пишет Reuters, Казатомпром сообщил, что может начать складировать свою продукцию в фонд в попытке повлиять на цены.

Закись-окись урана начала сильно падать в цене в 2011 году после аварии на японской АЭС Фукусима, а в первом квартале 2016 года показала новый обвал и сейчас торгуется у многолетних минимумов - $22,0 за фунт.

"Решения (о сокращении) приняты, основываясь на текущем перенасыщении уранового рынка", - говорится в сообщении компании.

Казахстан не имеет собственных атомных станций и не потребляет продукты ядерного цикла, но запасы урана на его месторождениях уступают только австралийским - на них приходится около 15 процентов всех мировых резервов.

Казатомпром владеет 10 процентами одного из крупнейших производителей ядерных реакторов Westinghouse Electric Co, американского подразделения японского промышленного гиганта Toshiba Corp.

"Будет лучше для наших акционеров и стейкхолдеров, чтобы эти стратегические казахстанские ресурсы на некоторое время оставались в недрах земли, чем были бы использованы в текущей ситуации перенасыщенного рынка. Уран будет реализован при более благоприятной ситуации на рынке в ближайшие годы", - приведены в сообщении Казатомпрома слова главы компании Аскара Жумагалиева.