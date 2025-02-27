Власти РФ введут запрет на экспорт бензина с 1 марта до 31 августа

Правительство РФ вводит запрет на экспорт автомобильного бензина с 1 марта по 31 августа. Соответствующее постановление подписано, сообщила пресс-служба правительства.

Как поясняется в постановлении, решение принято "для сохранения стабильной ситуации на внутреннем топливном рынке, поддержания экономики нефтепереработки, противодействия серому экспорту автомобильного бензина".

При этом ограничение не распространяется на поставки, осуществляемые непосредственными производителями нефтепродуктов.

В феврале произошло несколько массированных атак украинских дронов на российские НПЗ. Так, 3 февраля после одной из таких остановил работу одно из крупнейших предприятий госкорпорации "Газпром" - Астраханский газоперерабатывающий завод, который выпускает бензин и дизтопливо, а также является главным в России производителем серы для взрывчатки.

Кроме того, в ту же ночь в результате налета на Волгоградскую область пострадал расположенный в городе нефтеперерабатывающий завод корпорации "Лукойл", входящий в топ-10 крупнейших в РФ. Волгоградский НПЗ горел также и за четыре дня до этого, и в середине января, хотя власти заверяли, что "внешнего воздействия" на предприятие не было. По данным источников Reuters, в результате пожара завод остановил установку гидроочистки дизельного топлива, которая обеспечивала половину его мощностей.

В ночь на 24 февраля, трехлетнюю годовщину развязанной Россией войны, украинские дроны в третий раз за год ударили по Рязанскому НПЗ, на его территории вспыхнул пожар. Ранее об атаках на завод в Рязани сообщалось 24 и 26 января. В первый раз атаке подвергся и сам НПЗ, и расположенная рядом Ново-Рязанская ТЭЦ.

По подсчетам СМИ, за 2024 год не менее 10 крупных российских НПЗ подвергались ударам и налетам украинских дронов, а за 2025 год ВСУ атаковали уже 27 топливно-энергетических объектов на территории России. В результате атак объемы переработки нефти в стране упали до 12-летнего минимума - 267 млн тонн.